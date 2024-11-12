Хорхе Сампаолі став головним тренером Ренна, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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64-річний аргентинець підписав контракт до 2026 року. Попереднього наставника Ренна, Жульєна Стефана, було звільнено раніше.

Сампаолі, перед переходом до французької Ліги 1, працював із бразильським Фламенго. У його тренерському послужному списку також є збірна Чилі, двічі Севілья, збірна Аргентини, Сантос, Атлетіко Мінейро та Марсель.

До слова, наразі Ренн посідає 13-те місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 11 очок.

Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination de ????? ???????? en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle. ️



Le technicien argentin de 64 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir.#DegemerMatJorge — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 11, 2024

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