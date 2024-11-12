Екс-наставник збірної Аргентини офіційно очолив команду французької Ліги 1
Ренн офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.
Хорхе Сампаолі став головним тренером Ренна, повідомляє офіційний сайт французького клубу.
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64-річний аргентинець підписав контракт до 2026 року. Попереднього наставника Ренна, Жульєна Стефана, було звільнено раніше.
Сампаолі, перед переходом до французької Ліги 1, працював із бразильським Фламенго. У його тренерському послужному списку також є збірна Чилі, двічі Севілья, збірна Аргентини, Сантос, Атлетіко Мінейро та Марсель.
До слова, наразі Ренн посідає 13-те місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 11 очок.
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