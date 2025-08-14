Екс-наставник Забарного прокоментував трансфер українця в ПСЖ: "Це буде нам дорого коштувати"
21:18 - Читати іншою мовою
Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував масовий продаж захисників, зокрема Іллі Забарного.
"Це робота клубу. Продали Керкеза до Ліверпуля, але вже підписали Трюффера. А ось продажі Забарного та Хьойсена будуть нам дорого коштувати. Але такий ринок – таке відбувається щоліта.
Забарний здійняв над головою Суперкубок УЄФА – гравці ПСЖ тепло привітали українця (ВІДЕО)
Клуб має багато роботи, щоб замінити тих, хто пішов", – цитує Іраолу Sky Sport.
Нагадаємо, що Забарний переїхав до ПСЖ з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер приніс "вишням" 63 мільйони євро – другий найдорожчий продаж в історії клубу.
Забарного прийняли до зграї – перша медаль, подарована конкурентом, та підстава від Доннарумми
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter