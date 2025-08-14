"Це робота клубу. Продали Керкеза до Ліверпуля, але вже підписали Трюффера. А ось продажі Забарного та Хьойсена будуть нам дорого коштувати. Але такий ринок – таке відбувається щоліта.

Клуб має багато роботи, щоб замінити тих, хто пішов", – цитує Іраолу Sky Sport.

Нагадаємо, що Забарний переїхав до ПСЖ з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер приніс "вишням" 63 мільйони євро – другий найдорожчий продаж в історії клубу.

