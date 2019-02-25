Екс-наставник Вест Хема та збірної Хорватії Біліч звільнений з Аль-Іттіхада

Колишній головний тренер Вест Хема та збірної Хорватії Славен Біліч був звільнений з аравійського Аль-Іттіхада.

Аль-Іттіхад на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення хорватського фахівця Славена Біліча. Причиною стали вкрай невдалі результати.

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Фахівець виграв лише 3 матчі з 15 на посаді головного тренера аравійської команди. Останньою краплею стала поразка від Аль-Хіляля.

Біліч відомий своєю роботою у Вест Хемі, з яким фінішував у зоні Ліги Європи, а також виходив до 1/4 фіналу Євро-2008 на чолі збірної Хорватії.

Аль-Іттіхад після 21 туру перебуває в зоні вильоту чемпіонату Саудівської Аравії, набравши 15 очок.

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