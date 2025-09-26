Колишній наставник Бенфіки Бруну Лаже може продовжити кар’єру в Каїрі.

Трубін та Судаков офіційно залишились без головного тренера після поразки Бенфіки в ЛЧ

За інформацією журналіста Руді Галетті, Аль-Ахлі зробив офіційну пропозицію 49-річному фахівцю, і він не відкидає можливості прийняти її. Перемовини між клубом та тренером перебувають на активній стадії. Аль-Ахлі – найтитулованіший клуб Африки.

Португалець вдруге залишив Бенфіку 17 вересня. До цього він працював у Ботафого та Вулверхемптоні, здобувши досвід як у Європі, так і за її межами.

Al Ahly have submitted an official offer to Bruno Lage to become their new head coach.



In a video call yesterday, the former Benfica manager expressed interest and confirmed that his family is also open to the move: talks continue with the club. pic.twitter.com/7BxdRrMsuI — Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 25, 2025

