Екс-наставник Трубіна та Судакова може очолити найтитулованіший клуб континенту – журналіст розкрив деталі
Екс-наставник Бенфіки Бруну Лаже, схоже, перебуває в активному пошуку нової команди.
Колишній наставник Бенфіки Бруну Лаже може продовжити кар’єру в Каїрі.
Трубін та Судаков офіційно залишились без головного тренера після поразки Бенфіки в ЛЧ
За інформацією журналіста Руді Галетті, Аль-Ахлі зробив офіційну пропозицію 49-річному фахівцю, і він не відкидає можливості прийняти її. Перемовини між клубом та тренером перебувають на активній стадії. Аль-Ахлі – найтитулованіший клуб Африки.
Португалець вдруге залишив Бенфіку 17 вересня. До цього він працював у Ботафого та Вулверхемптоні, здобувши досвід як у Європі, так і за її межами.
Судаков забив, але Бенфіка не перемогла в дебютному матчі Моурінью на Да Луж – Трубін пропустив на останніх хвилинах