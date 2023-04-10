Бразилія, Чемпіонат Каріока – Кубок Ріо, фінал

Ботафого – Одакс – 5:2

Голи: Фернандеш, 12, 19, Густаво, 41, 66, Сампайо, 77 – Ромарінью, 29, Жулінью, 52

Перший матч між командами завершився перемогою підопічних Луїша Каштру з рахунок 2:1. Перевага в один м'яч була незначною, тому Ботафого підійшов до матчу-відповіді з великою відповідальністю. Гра розпочалась з гострих атак господарів поля і їхній натиск на штрафний майданчик гостей приніс результат на 12 хвилині. До перерви команди забили чотири м'ячі та тішили глядачів гольовими моментами.

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У другій половині гри Ботафого не збавив темп та спробував збільшити свою перевагу. Це вдалося зробити тільки через 20 хвилин. Захисники Одаксу дозволяли господарям панувати у своєму воротарському майданчику та раз за разом створювати небезпечні моменти. В тім, команда Каштру й сама допускала помилки в обороні, але гості ними на 100% скористатися не змогли. У підсумку команди забили сім голів, а Ботафого переміг за сумою двох матчів 7:3.

Нагадаємо, що Луїш Каштру тренував Шахтар з 2019 по 2021 рік. Разом з донецькою командою португальський фахівець завойовував чемпіонство України за підсумками сезону 2019/20. З бразильським клубом наставник працює з 2022 року. Ботафого здобув Кубок Ріо восьмий раз у своїй історії.

Essa foi a reação do elenco do Botafogo na conquista da Taça-Rio. Curtiram? pic.twitter.com/TuhDqYm0iV — Informa Fogo (@informafogo) April 9, 2023

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