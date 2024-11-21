Два місяці тому 63-річного тренера звільнили із Аль-Насра, з яким він так і не зміг досягти успіху в Саудівській Аравії, вигравши лише Арабську Лігу чемпіонів. Тепер Каштру пов'язують з поверненням до Бразилії, повідомляє Globo.

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За інформацією джерела, Сантос розглядає португальця як кандидата на заміну Фабіо Карільї, якого звільнили на початку тижня. Також у списку фігурує Ренату Гаушу з Греміо, але в Каштру нібито більше шансів отримати роботу.

Нагадаємо, тренер, який два роки очолював Шахтар, після від'їзду з України працював у Катарі (Аль-Духайль), Бразилії (Ботафого) та Саудівський Аравії (Аль-Наср). Якщо призначення в Сантос відбудеться, то В майбутньому Каштру матиме шанс тренувати Неймара, адже цей клуб прагне повернути свого вихованця у 2025 році.

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