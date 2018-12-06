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Екс-наставник Карпат Йовічевіч зустрівся з фанатами "левів"

12:31 565 Читать на русском
Екс-наставник Карпат Йовічевіч зустрівся з фанатами "левів"
Ігор Йовічевіч / Фото: соцмережі

Колишній головний тренер львівських Карпат Ігор Йовічевіч провів зустріч з ультрас "зелено-білих".

Екс-керманич львівських Карпат Ігор Йовічевіч зустрівся з фанатами "левів" у місцевому Cantona Pub.

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До речі, на зустрічі фанати з'ясували, що він не проти знову очолити львів'ян, але є багато "але".

Нагадаємо, Йовічевіч очолював Карпати у 2014-2015 роках. Перед тим тренував U-21 та U-19 "левів". У 2002-2004 роках захищав кольори Карпат як гравець.

Зазначимо, нещодавно Карпати покинув Жозе Мораіш, обов'язки головного тренера виконує Олег Бойчишин.

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