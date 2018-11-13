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Екс-наставник Барселони Мартіно став найкращим тренером року в МЛС

20:55 2 Читать на русском
Екс-наставник Барселони Мартіно став найкращим тренером року в МЛС
Херардо Мартіно / AFP

В МЛС визначили найкращого наставника за підсумками 2018 року.

Найкращим тренером в МЛС за підсумками 2018 року став наставник Атланти Юнайтед Херардо Мартіно, повідомляє Твіттер організації.

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Під керівництвом аргентинця Атланта Юнайтед фінішувала другою у Східної конференції. Окрім цього, команда вийшла у фіналу Кубка МЛС, в якому зіграє проти Нью-Йорк Ред Буллз.

Незважаючи на успіх біля керма американської команди, Мартіно може покинути свою посаду. Зазначимо, раніше повідомлялось, що фахівець близький до того, щоб очолити збірну Мексики.

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Теги
Світ МЛС Херардо Мартіно Херардо Мартіно Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
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