Лігу націй придумали з метою реінкарнації інтересу до матчів між національними збірними поза межами чемпіонатів Європи та світу. Класичні спаринги, де команди максимально берегли ноги, замінили турніром, де є спортивний інтерес. Із часом УЄФА допасовував туди все більше цікавих опцій. Виявилось, що вилітати з Ліги А не хочеться нікому. А пониження в Лігу С, де доведеться грати з командами на кшталт Сан-Маріно, сприймається середняками єврофутболу, як удар нижче пояса. Зараз уже ні в кого не повернеться язик назвати Лігу націй "товариським" турніром.

Груповий етап кампанії 2024/25 позаду. Залишився раунд плей-офф і фінальна пулька, де визначиться абсолютний чемпіон. Час розбирати головні сенсації і провали.

Ліга А

Чвертьфінали: Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія

Найстабільнішими серед грандів виявилися, як і належить, чинні чемпіони Європи. "Фурія" дала збій лише в першому турі, коли не зуміла дотиснути Сербію у Бєлграді. Далі ж – п’ять перемог поспіль. Впевнено виграли свій квартет і португальці. Осіння кампанія стала бенефісом 39-річного Роналду, який засадив аж п’ять м’ячів і став найкращим бомбардиром Ліги А. Яка це вже молодість Кріштіану? Третя? Четверта? Ми збилися з рахунку.

No surprise there ?



Cristiano Ronaldo's brilliant bicycle-kick is your Matchday 5 Goal of the Round #UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague pic.twitter.com/mmOwNhwlUE — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 20, 2024

Попри перебудову складу після відходу таких титанів, як Нойєр, Гюндоган, Мюллер, збірна Німеччини також заслуговує компліментів – чотири перемоги, жодної поразки, забито аж 18 м’ячів (найрезультативніша команда серед еліти). А ось Франція заскочила на першу сходинку своєї групи в останній момент, красиво взявши реванш на полі Скуадри Адзурри. Навіть без Мбаппе. Тепер Дешам і його команда можуть сподіватися на легшого суперника у березневому чвертьфіналі. Проте однаково "гальські півні" залишаються непередбачуваними і нестабільними.

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Серед других місць найменш переконливо виглядає Хорватія. Балканці мучилися упродовж всієї осені, а поразкою у п’ятому турі від Шотландії ледь не позбавили себе другої сходинки. Довелося напружитись, щоб вирвати нічию у Португалії і таки всунутися у топ-вісімку.

Стики за Лігу А: Шотландія, Бельгія, Угорщина, Сербія

Хтось із них офіційно стане нашим суперником вже завтра. Навряд чи третє місце Бельгії поруч із Францією та Італією когось сильно здивувало. Здивувало інше – наскільки бездарно зіграла ця команда. В останньому турі бельгійці взагалі поступилися Ізраїлю – 0:1. Ще один м’яч від онуків Давида – і "дияволи" вилетіли б у Лігу В моментально.

Сербія та Угорщина справили більш цілісне враження. Балканці після провального для себе Євро-2024 зуміли додати – домашня нічия з Іспанією, нічия та перемога над Швейцарією. Загальмували сербів лише данці, вистоявши у Бєлграді вигідні для себе 0:0. Ну а найприємніше враження справила збірна Шотландії. "Хоробрі серця" розпочали кепсько, проте під кінець циклу суттєво набрали обертів – дві поспіль перемоги над Хорватією та Польщею не лише врятували їх від прямого вильоту, а й ледь не вивели у плей-офф за титул чемпіона Ліги націй.

Виліт у Лігу В: Польща, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Швейцарія

Тут ми робимо класичне "хе-хе". Свого часу кабінетні мутки швейцарців викинули збірну України за межі елітного дивізіону. Зараз настав час розплати іменем Святої Карми – альпійці покидають Лігу А вперше у своїй історії. Результат – заслужений. Команда Мурата Якіна зіграла направду провально – лише дві нічиї.

Гнітюче враження по собі залишила і збірна Польщі. З Робертом Лєвандовскі це ще плюс-мінус конкурентний проект. Проте коли форвард Барси опиняється в лазареті – поляків б’ють багато і зі смаком. Акурат перед вирішальними листопадовими поєдинками Роберт зламався, тож "Кадра" влетіла Португалії (1:5) і навіть Шотландії (1:2) у рідній Варшаві. Очевидно, що найслабша ланка цієї збірної – її головний тренер. Міхал Пробєж накоїв достатньо лиха, щоб бути відправленим у відставку.

Ліга В

Вихід у Лігу А: Чехія, Англія, Норвегія, Уельс

На місці Чехії могла бути збірна України, але "синьо-жовті" повністю провалили вересневий слот. Наші західні сусіди теж стартували з нокауту (1:4 від Грузії), проте Іван Гашек дуже вправно провів шокову терапію – більше його команда не програвала. Навіть без свого бомбардира Патріка Шика чехи забили найбільше у нашій групі, а справжнім відкриттям команди став всюдисущий 23-річний хавбек Вікторії Плзень – Павел Шульц. У воротах Трубіна він розписався двічі, ще один м’яч поклав цього вівторка грузинам. Перемога Чехії над Сакартвело стала для нас величезним подарунком, вивівши у стики за Лігу А. Дякуємо, панове!

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Збірна Англії з честю завершила перехідний етап. Восени родоначальникам довелося грати під тимчасовим керівництвом Лі Карслі, коли Саутгейт нарешті попрощався, а Томас Тухель ще не приїхав. Усе йшло гладесенько, поки на Вемблі не завітав міцний грецький горішок. Сенсаційна поразка "Трьох левів" миттєво урівняла шанси обох збірних на прямий вихід в еліту. Довелося брати реванш в Афінах, з чим Лі Карслі впорався на відмінно.

А от успіх Уельсу та Норвегії став певною несподіванкою. Крейг Белламі, зірковий у минулому форвард Ліверпуля, Ньюкасла та Ман Сіті, провів валлійців турнірним шляхом без жодної поразки. Усе могло бути по-іншому, якби минулої суботи вони поступилися у Туреччині. Та британці вистояли у Кайсері нульову нічию, а в останньому турі розтрощили Ісландію, тоді як османи сенсаційно згоріли в Чорногорії.

Натомість Холанд і компанія штампували гол за голом бідолашним казахам, поглядаючи на рахунок паралельного матчу. Австрії достатньо було перемоги над Словенією з будь-яким рахунком. Та ба – "Дас Тім" не встежили за однією з контратак суперника під кінець поєдинку (1:1). Повторилася ситуація з Євро-2024. Там Рангнік і його команда демонстрували потужний темп, вигравши групу у Франції, Нідерландів та Польщі, але у першому ж раунді плей-офф здулися проти Туреччини. Тепер Остеррайх змушений продиратися крізь стики.

Стики за Лігу А: Україна, Греція, Австрія, Туреччина

Османи у цьому списку – головні лузери. Це ще треба вміти настільки гучно сісти у калюжу. В останньому турі команда Монтелли приїхала до Чорногорії, яка програла всі п’ять попередніх матчів і не мала жодного турнірного інтересу. Усі ці Їлдізи, Гюлери, Актюркоглу були затьмарені одним-єдиним форвардом Лечче. Нікола Крстовіч зіграв матч життя, оформивши одразу хет-трик у ворота лідера. Тепер валлійці просто зобов’язані надіслати йому ящик добротного віскі.

Стики за Лігу В: Грузія, Ірландія, Словенія, Ісландія

Усе почалося з інтерв’ю Футбол 24. У жовтні, напередодні першого матчу між Україною та Грузією, ваш автор зателефонував до грузинського колеги Кахабера Дгебуадзе. На той момент Хвіча і Ко йшли на першому місці з максимальними шістьма очками, у нас не було ні одного. Мій колега не приховував задоволення та амбіцій: "Вперше в історії Грузія буде фаворитом". При цьому Каха мимоволі видав базу: "Грузинський футбол – це футбол настрою". Ребров зумів поставити головну сенсацію Євро-2024 у некомфортну для неї позу. "Хрестоносці" занервували, почали метушитися і програли. А потім програли Албанії перед рідними вболівальниками. У Батумі проти нас вийшла вже зовсім не та куражна Грузія, до якої ми звикли. Це скоріше був театр одного актора – Хвічі Кварацхелії…

Дещо розчаровано можуть почуватися і словенці. Розпочали вони непогано: нічия з головним фаворитом, Австрією, розгром Казахстану. Але ось конкуренції за друге місце з Новегією не вийшло: Холанд і Сьорлот двічі розірвали команду Матяжа Кека – 0:3, 1:4. Щодо Ірландії та Ісландії, то там усе очікувано – у своїх квартетах їм складно було розраховувати на щось вище за третє місце.

Виліт у Лігу С: Албанія, Фінляндія, Казахстан, Чорногорія

Албанські "орли" як були загадковою командою, так нею і залишаються. Після виїзних перемог над Україною та Грузією вони мали у листопаді найкращий календар – одразу два фінальні матчі на власному полі. Береш шість очок – залітаєш у Лігу А. Набрали лише одне – у блідому поєдинку з чехами, хоча обіцяли їм "справжнє пекло". Здивувало й те, наскільки легко господарі капітулювали перед нашою командою… Можливо, їм просто байдуже і вони ставляться до Ліги націй, як до банальних товарняків?

Фінляндія, Чорногорія та Казахстан зараз далекі від рівня тих команд, які свого часу попили добряче крові в українських уболівальників. Особливо прикро за друзів зі Суомі. У Пуккі та Пох’янпало – шість поразок, жодного очка. Навіть збірній Ірландії вони програли в обох зустрічах…

Казахи у попередньому розіграші Ліги націй вже стрибнули вище голови, пробившись у Лігу В. Такий результат став можливим під керівництвом уродженця Чечні Магомеда Адієва, який у середині 2000-х бігав в атаці криворізького Кривбаса. Потрапивши до групи з Австрією, Норвегією та Словенією, казахи продовжили гнути лінію з тренером-варягом, запросивши на посаду вже іншого росіянина – Станіслава Чєрчєсова. Звісно, проти таких суперників Казахстану не світило нічого, крім досвіду. Проте відомий любитель Путіна і відкритий шовініст доконав цю команду – лише одна нічия, нуль забитих, п’ятнадцять пропущених. За шість років існування Ліги націй жодна збірна дивізіону В не завершувала груповий етап з настільки поганою різницею м’ячів. Бажаємо тамтешній федерації якомога скоріше позбутися горе-тренера, якому так важко даються прес-конференції, де звучать запитання казахською мовою.

Ліга С

Вихід у Лігу В: Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія

Збірна Швеції під керівництвом данської легенди Йона-Даля Томассона (колись бігав зі Шевою в атаці Мілана, пригадали?) стала найбільш фестивальною командою з-поміж усіх учасників Ліги націй – 19 забитих м’ячів. Дев’ять із них – в активі бомбардира-сенсації Віктора Дьокереша. Суттєво цій статистиці посприяв, звісно, матч останнього туру з Азербайджаном, який шведи виграли з рахунком 6:0, а Дьокереш оформив покер. Північна збірна зараз настільки на ходу, що й у Лізі В надовго може не затриматись.

Блискуче пройшов дистанцію зі збірною Румунії "наш" Мірча Луческу. Попри дуже поважний тренерський вік, Містер вичавив максимальний результат – шість перемог. П’ята, щоправда, технічна – УЄФА покарав Косово за політичний бойкот. А ось Північна Македонія залишила без роботи Олександра Петракова, вигравши боротьбу за перше місце у Вірменії. Натомість Ольстеру ми дякуємо за те, що зупинив Білорусь. Союзники російського фюрера у Лізі В – це було б занадто.

Стики за Лігу В: Словаччина, Косово, Болгарія, Вірменія

Наші південно-західні сусіди так і не зуміли виграти боротьбу у шаленої Швеції, хоча й гідно їй опонували – 2:2, 1:2. Тепер для словаків багато чого залежатиме від п’ятничного жереба – Словенія, Грузія і навіть Ірландія можуть виявитися для них нездоланним бар’єром. Тож оптимальний варіант – Ісландія.

Нарешті на якийсь певний підйом спромоглася Болгарія. Нащадки Христо Стоїчкова упродовж багатьох років були безталанними на рівні національної збірної. Та й зараз команда влетіла Північній Ірландії 0:5 і двічі розписала нічию з білорусами, заледве випередивши їх в боротьбі за друге місце. І все ж хоча б якесь пожвавлення.

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Серйозним суперником у стиках буде Косово, очолюване досвідченим Франко Фодою. Румунії балканці, звісно, поступилися, зате Кіпр і Литву буквально рознесли на шматки. Щодо Вірменії, то "пожежник" Сурен Чахалян, призначений замість Петракова, у неймовірно складній боротьбі зумів випередити Фарери. Попри це, взимку, найімовірніше, команда отримає більш іменитого наставника.

"Білі ворони": Естонія, Кіпр, Білорусь, Фарери

Формат Ліги націй такий, що треті команди у групах Ліги С – звільнені від весняних стиків. Їм не потрібно боротися ані за підвищення у класі, ані за збереження прописки. До міцних команд із Фарерських островів ми вже звикли давно – ці гарячі амбіційні хлопці можуть навіть розцінити свої шість очок у групі з Македонією, Вірменією та Латвією, як невдачу. А ось наші недружні північні сусіди, граючи у доволі примітивний "автобус", все ж зуміли здивувати – мало забивали, мало пропускали, але очечки їм капали більш-менш стабільно. Якби здолали Болгарію в останньому турі – було б уже не смішно.

Стики за Лігу С: Латвія, Люксембург

Усе тече, все змінюється. Двадцять років тому сенсаційна збірна Латвії потрапила до шістнадцятки найкращих команд континенту і виступила на Євро-2004. Навіть вирвала там історичне очко, розписавши 0:0 із Бундестім. Зараз же латвійці матимуть останній шанс, щоб врятуватися від вильоту у Лігу D – глибшого дна вже не існує. Могли, до речі, вилетіти напряму, але в рейтингу найгірших збірних Ліги С виявились найкращими – 4 очки.

На очко менше здобув Люксембург із Жерсоном Родрігесом. Команда теж регресує, хоча й не так стрімко, як Латвія.

Виліт у Лігу D: Азербайджан, Литва

А ось ще дві команди, які докотилися "до ручки". На двох за всю осінь здобули лише одне очко. Ну які тут можуть бути сумніви?

Ліга D

Вихід у Лігу С: Сан-Маріно, Молдова

Молдовани гідно пройшли випробування чистилищем, хоча й спіткнулися одного разу, програвши на Мальті. Вагомий внесок у загальний успіх зробив стовп оборони львівських Карпат Владислав Бабогло.

Проте ніхто не образиться, якщо приз глядацьких симпатій за підсумками всього групового етапу Ліги націй ми вручимо збірній Сан-Маріно. У крихітній республіці з населенням трохи більше 30 тисяч осіб зараз справжній футбольний бум. У вересні вони вирвали свою першу офіційну перемогу за останні 34 роки, потім розписали нічию з Гібралтаром, а у вирішальному турі організували вражаючий камбек на полі Ліхтенштейну – 3:1!

When San Marino secured promotion #NationsLeague pic.twitter.com/tfkQ9igYNB — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 20, 2024

Campioni ?



The celebrations in the San Marino dressing room after they won promotion to League C #NationsLeague pic.twitter.com/FdgbLGv7gJ — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2024

Стики за Лігу С: Гібралтар, Мальта

Латвія і Люксембург на фоні цих збірних виглядають, звісно, фаворитами. Але не потрібно поспішати з висновками. Гібралтар не програв жодного матчу у своїй групі, проте посів другу сходинку через схильність до компромісу. Ну а Мальта з давніх давен любить підсунути свиню – це підтвердить не тільки Молдова, а й збірна України.

"Дно дна": Ліхтенштейн, Андорра

Офіційно найслабші національні збірні континенту прямо зараз.

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