Екс-нападника збірної Данії хотіли вбити – куля влучила у руку

Овертайм — 15:00 294
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Зірка Манчестер Юнайтед і ще кілька культових гравців, для яких Динамо стало трампліном
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"Я знав, що не маю шансів виграти "Золотий м'яч": Мессі – про запрошення Роналду, повернення Неймара, VAR та ГвардіолуІспанія — 13:41 3145
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Босянок: Суркіс не продасть Динамо, бо заробляє на ньомуУкраїна — 12:49 1693
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"У Пако Хемеса яйця більші, ніж наші тренувальні м’ячі". Смалійчук відповів критикам і шукає Карпатам нового тренераІнтерв’ю — 12:00 3755
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Тоттенхем встановив історичний рекорд чемпіонату Англії, перемігши БорнмутАнглія — 10:51 732
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