Екс-нападника збірної Данії хотіли вбити – куля влучила у руку

На екс-форварда збірної Данії Ніккі Нільсена був скоєний напад з метою вбивства.

На колишнього нападника збірної Данії Ніккі Нільсена було скоєно замах, повідомляє Football Espana.

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У Копенгагені у футболіста стріляли з вогнепальної зброї, але куля влучила йому в руку.

Поліція вже розпочала розслідування та затримала чоловіка і жінку.

Нільсен відомий за виступами за Вільярреал, Ельче і Райо Вальєкано.