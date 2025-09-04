Кримінальний суд Ніцци визнав Бен Єддера винним за звинуваченням у психологічному насильстві над колишньою дружиною. Футболіста зобов'язали виплачувати їй по 600 євро на день протягом 150 днів (всього понад 30 тисяч євро), а також заплатити 32 тисячі євро, запрошені адвокатами цивільної сторони. Про це інформує RMC Sport.

Бен Єддер знайшов собі новий клуб – він гратиме в країні союзника Росії у війні проти України

Протягом шести місяців Бен Єддер також повинен буде пройти курс профілактики домашнього насильства. У разі невиконання вироку йому загрожує тюремне ув'язнення строком на один рік. Як повідомила адвокат Віссама Марі Румянцева, футболіст має намір подати апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, раніше Віссама засудили до двох років позбавлення волі умовно у справі про сексуальне насильство. Крім того, суд як і раніше розслідує справу за звинуваченням Бен Єддера в зґвалтуванні від 2023 року – тоді його відпустили під заставу в 900 тисяч євро.

Наразі екс-форвард збірної Франції грає за іранський Сепахан.

Грецький Ніндзя з рекордом червоних карток: гаряче серце Янніса Каліцакіса