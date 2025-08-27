Шеффілд Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Денні Інгзом на правах вільного агента. Угода розрахована на один рік з можливістю продовження. Раніше форвард тренувався з "клинками".

"Я в захваті. Останні кілька днів видалися насиченими. Коли я розмовляв з тренером, і він попросив мене приїхати і провести трохи часу з ним і командою, я подумав, що це чудова можливість. Сидіти тут зараз і розмовляти з вами і вболівальниками Шеффілд Юнайтед – це просто фантастика. Я підтримував себе у формі і просто чекав на відповідну можливість. Я подумав, що це чудова можливість для мене і шанс просунутися по кар'єрних сходах", – зазначив Інгз.

Останнім клубом Денні був Вест Хем. З 2015 по 2020 рік він провів за збірну Англії 3 матчі, в яких забив 1 гол.