Факундо Феррейра після тривалої "творчої відпустки" все ж зумів знайти клуб. Його прихистили у Мексиці.

Аргентинець став гравцем мексиканської Тіхуани, повідомляє прес-служба клубу. Деталі угоди не уточнюються.

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Феррейра приєднався до колективу на правах вільного агента, адже з 1 липня перебував без клубу після відходу зі Сельти. Перед цим Факундо встиг пограти за Бенфіку, Еспаньйол і Шахтар (2013-2018 роки).

Нова команда 30-річного форварда грає у мексиканській еліті, але справи у неї йдуть погано – остання сходинка після 17 зіграних турів і 15 залікових балів.

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