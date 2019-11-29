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Екс-нападник Металіста Крістальдо звинувачується у побитті своєї дівчини

29 листопада 23:04 421 Читать на русском
Екс-нападник Металіста Крістальдо звинувачується у побитті своєї дівчини
Джонатан Крістальдо / фото з відкритих джерел

Колишній нападник Металіста Джонатан Крістальдо може отримати серйозні проблеми із законом.

Дівчина Джонатана Крістальдо, Морель Де Лас Ерас, подала заяву на гравця до поліцейського відділку, інформує Buenos Aires Times.

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Зазначається, що Крістальдо вдарив дівчину, коли та перебувала вдома. Екс-форварду Металіста належить надати свідчення поліції наступного тижня. Окрім того, суд заборонив футболісту наближатись ближче 300 метрів до Де Лас Ерас протягом 150 днів. Додамо, що пара має двох дітей.

Нагадаємо, Крістальдо виступав за харківський Металіст з січня 2011 по вересень 2013 року.

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