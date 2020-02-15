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Екс-нападник Ліверпуля та ПСЖ продовжить кар'єру в Литві

15 лютого 12:11 2087 Читать на русском
Екс-нападник Ліверпуля та ПСЖ продовжить кар'єру в Литві
Давід Нгог / Sky Sports

Вихованець ПСЖ продовжує мандрувати європейськими чемпіонатами.

Колишній форвард ПСЖ та Ліверпуля Давід Нгог став гравцем литовського Жальгіріса, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сума трансферу, як і термін контракту, поки невідомі. Зазначається, що форвард вилетів до Вільнюса, де приєднається до команди найближчим часом.

Додамо, що француз також виступав за Болтон, Суонсі, Реймс, грецький Паніоніс, шотландський Росс Каунті та угорський Гонвед.

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Теги
Світ Ліверпуль Ліверпуль ПСЖ ПСЖ Трансфери Давід Нгог Давід Нгог Жальгіріс Жальгіріс
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