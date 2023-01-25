Джібріль Сіссе завершив кар’єру професіонального гравця майже п'ять років тому, але його життя все ще обертається навколо футболу. В серпні 2022 року він приєднався до футзального клубу Борго та навіть взяв участь у турнірі Coca-Cola Cup, організованому FFF. Сіссе став найкращим бомбардиром турніру, забивши 9 голів у 3 іграх. У нападника є незавершена справа в Лізі 1, яка не дає йому спокою.

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"Бути в чотирьох голах від 100 мені не підходить. Якщо є клуб, який запропонує мені зіграти безплатно, я підпишу контракт", – сказав Сіссе в інтерв’ю CANAL+ Foot.



Нагадаємо, що на професіональному рівні 41-річний Джібріль Сіссе зіграв востаннє у 2018 році. В його активі 96 голів в Лізі 1. За свою кар’єру Сіссе встиг пограти у понад 10 клубах. Найбільш вдалим був період виступу за Ліверпуль, у складі якого він виграв Лігу чемпіонів в 2005 році та став володарем Суперкубка УЕФА.

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