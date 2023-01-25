Екс-нападник Ліверпуля хоче відновити кар’єру заради амбітної цілі – він готовий грати без грошей
Колишній форвард збірної Франції Джібріль Сіссе готовий зіграти за професіональну команду.
Джібріль Сіссе завершив кар’єру професіонального гравця майже п'ять років тому, але його життя все ще обертається навколо футболу. В серпні 2022 року він приєднався до футзального клубу Борго та навіть взяв участь у турнірі Coca-Cola Cup, організованому FFF. Сіссе став найкращим бомбардиром турніру, забивши 9 голів у 3 іграх. У нападника є незавершена справа в Лізі 1, яка не дає йому спокою.
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"Бути в чотирьох голах від 100 мені не підходить. Якщо є клуб, який запропонує мені зіграти безплатно, я підпишу контракт", – сказав Сіссе в інтерв’ю CANAL+ Foot.
Нагадаємо, що на професіональному рівні 41-річний Джібріль Сіссе зіграв востаннє у 2018 році. В його активі 96 голів в Лізі 1. За свою кар’єру Сіссе встиг пограти у понад 10 клубах. Найбільш вдалим був період виступу за Ліверпуль, у складі якого він виграв Лігу чемпіонів в 2005 році та став володарем Суперкубка УЕФА.
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