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Екс-нападник Карпат Кузнєцов увійшов у штаб Кононова в Спартаку

15:11 1052 Читать на русском
Екс-нападник Карпат Кузнєцов увійшов у штаб Кононова в Спартаку
Сергій Кузнєцов / ФК Карпати

Олег Кононов взяв із собою в Спартак екс-підопічного в Карпатах і асистента в тульському Арсеналі Сергія Кузнєцова.

"Почну з асистента Сергія Кузнєцова. Він почав тренувати тільки цього літа в Тулі, але я впевнений в ньому, в його професійних якостях. Сергій грав у мене в Карпатах і Севастополі. До речі, на початку "нульових" він проходив перегляд у Спартаку Олега Романцева, але, як і мені, зіграти за "червоно-білих" не вийшло.

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У Тулі він працював в основному з лінією нападу, тому що сам колишній форвард", – сказав Кононов прес-службі Спартака.

Нагадаємо, Сергій Кузнєцов виступав у складі львівських Карпат з 2008 по 2011 роки, також грав у складі Ворскли, Севастополя, Говерли та Балкан.

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Теги
Росія Олег Кононов Олег Кононов Карпати Карпати Спартак Москва Спартак Москва Сергій Кузнєцов Сергій Кузнєцов
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