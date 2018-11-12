Екс-нападник Карпат Кузнєцов увійшов у штаб Кононова в Спартаку

Олег Кононов взяв із собою в Спартак екс-підопічного в Карпатах і асистента в тульському Арсеналі Сергія Кузнєцова.

"Почну з асистента Сергія Кузнєцова. Він почав тренувати тільки цього літа в Тулі, але я впевнений в ньому, в його професійних якостях. Сергій грав у мене в Карпатах і Севастополі. До речі, на початку "нульових" він проходив перегляд у Спартаку Олега Романцева, але, як і мені, зіграти за "червоно-білих" не вийшло.

Кононов очолив Спартак

У Тулі він працював в основному з лінією нападу, тому що сам колишній форвард", – сказав Кононов прес-службі Спартака.

Нагадаємо, Сергій Кузнєцов виступав у складі львівських Карпат з 2008 по 2011 роки, також грав у складі Ворскли, Севастополя, Говерли та Балкан.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну