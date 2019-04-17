Екс-нападник Динамо Воронков оформив пента-трик у чемпіонаті Сінгапуру

Колишній форвард Динамо та ще ряду українських клубів Андрій Воронков забив 5 м'ячів у матчі чемпіонату Сінгапуру.

Білоруський нападник Андрій Воронков, який нині виступає у сінгапурському ДПММ, оформив пента-трик у матчі чемпіонату проти Балестьє Халса (7:1).

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У першому таймі 30-річний гравець оформив дубль, ще 3 забив по перерві. 4 голи були забиті з гри, 1 – з пенальті.

Воронков з 2007 по 2013 роки перебував на контракті в київському Динамо, але не провів у складі "біло-синіх" жодного матчу, виступаючи в орендах в Оболоні, Кривбасі, Карпатах, Немані та Металурзі Запоріжжя.

Раніше в складі ДПММ виступав український півзахисник Володимир Прийомов та ледь не став найкращим бомбардиром S-ліги.