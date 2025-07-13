Легія переграла Лех в матчі за Суперкубок Польщі. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Суперкубок Польщі

Лех – Легія – 1:2

Голи: Шимчак, 81 – Вшолек, 34, Шкурін, 44

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Колишній нападник київського Динамо Ілля Шкурін завоював Суперкубок Польщі разом із варшавською Легією. Білоруський форвард забив другий м'яч в зустрічі, подвоївши перевагу команди над Лехом. Клуб з Познані зумів відіграти один гол наприкінці зустрічі, тому м'яч Шкуріна виявився переможним.

Додамо, що Легію очолює Едвард Йорданеску, який був наставником збірної Румунії на Євро-2024, коли його команда розбила Україну з рахунком 3:0. Також на лаві запасних команди із Варшави був іспанець Марк Гуаль, який перейшов у СК Дніпро-1 у січні 2022 року, але через повномасштабне вторгнення РФ покинув команду не зігравши жодного матчу.

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