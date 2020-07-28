toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Екс-надія Манчестер Юнайтед Македа зацікавив сербський гранд – одіозний агент почав перемовини

20:13 - Читать на русском
Екс-надія Манчестер Юнайтед Македа зацікавив сербський гранд – одіозний агент почав перемовини
Федеріко Македа / ФК Панатінаїкос

Нападник грецького Панатінаїкоса Федеріко Македа потрапив до сфери зацікавлень сербської Црвени Звезди.

Белградці прагнуть підписати італійського форварда, стверджує Telegraf.rs.

Црвена Звезда стала чемпіоном Сербії – знаменитий переможець ЛЧ виграв перший трофей у статусі тренера

Керманич Звезди Деян Станковіч хоче підсилити атакувальну лінію команди перед стартом нового сезону. Щоправда, трансфер Македи буде завершений лише після продажу сербським грандом когось із наявних у команді нападників. Окрім цього, "червоно-білим" доведеться задовольнити апетити самого 28-річного італійця та його агента, скандального Міно Райоли.

Македа гучно заявив про себе в сезоні 2008/09, коли в дебютному матчі за Манчестер Юнайтед в АПЛ забив переможний м'яч у ворота Астон Вілли. Однак, продовжити виступи на тому ж рівні форвард не зумів. Він довго шукав себе в орендах (Сампдорія, КПР, Штутгарт, Донкастер, Бірмінгем), виступав за Кардіфф, Ноттінгем Форест і Новару, а восени 2018-го підписав 3-річний контракт із Панатінаїкосом.

У нинішньому сезоні Федеріко Македа провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

15 топ-клубів Європи хочуть підопічного легенди Шахтаря – сенсаційний рекордсмен провокує істерію на трансферному ринку

blog_ava
Динамо офіційно пояснило "відставку" Луческу, розсекретивши переписку тренера з Суркісом
10:56
22896
Теги
Міно Райола Трансфери Греція Світ Федеріко Федеріко Македа Панатінаїкос Панатінаїкос Црвена Звезда Црвена Звезда
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
33
хв
Інтер
22:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук