Екс-надія Манчестер Юнайтед Македа зацікавив сербський гранд – одіозний агент почав перемовини

Белградці прагнуть підписати італійського форварда, стверджує Telegraf.rs.

Црвена Звезда стала чемпіоном Сербії – знаменитий переможець ЛЧ виграв перший трофей у статусі тренера

Керманич Звезди Деян Станковіч хоче підсилити атакувальну лінію команди перед стартом нового сезону. Щоправда, трансфер Македи буде завершений лише після продажу сербським грандом когось із наявних у команді нападників. Окрім цього, "червоно-білим" доведеться задовольнити апетити самого 28-річного італійця та його агента, скандального Міно Райоли.

Македа гучно заявив про себе в сезоні 2008/09, коли в дебютному матчі за Манчестер Юнайтед в АПЛ забив переможний м'яч у ворота Астон Вілли. Однак, продовжити виступи на тому ж рівні форвард не зумів. Він довго шукав себе в орендах (Сампдорія, КПР, Штутгарт, Донкастер, Бірмінгем), виступав за Кардіфф, Ноттінгем Форест і Новару, а восени 2018-го підписав 3-річний контракт із Панатінаїкосом.

У нинішньому сезоні Федеріко Македа провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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