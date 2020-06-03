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Екс-модель Playboy придбала румунський клуб – радикальна зміна іміджу

23:11 233 Читать на русском
Екс-модель Playboy придбала румунський клуб – радикальна зміна іміджу
Анамарія Продан / Фото Instagram

Анамарія Продан стала власником аутсайдера чемпіонату Румунії.

Новим власником Германштадта стала колишня модель журналу для дорослих Playboy Анамарія Продан, повідомляє у Twitter журналіст Емануель Рошу.

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Після завершення кар'єри моделі красуня стала футбольним агентом. За інформацією ЗМІ, нова команда Продан має серйозні фінансові проблеми.

У чемпіонаті Румунії Германштадт перебуває на 9-й сходинці, відстань до зони вильоту становить лише три очки.

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Теги
Світ Румунія Дівчина дня Германштадт Германштадт Дівчата футболістів
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