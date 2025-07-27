Екс-менеджер Шахтаря та українець офіційно "заманили" до Фламенго двох зіркових гравців
Півзахисник Сауль Ньїгес та правий захисник Емерсон Роял стали гравцями Фламенго.
Фламенго на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох зіркових новачків – Сауля Ньїгеса та Емерсона Рояла. Обидва гравці поставили підпис під угодою до грудня 2028 року.
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Сауль погодив контракт з Трабзонспором, але в останній момент відмовився від переїзду до Туреччини. Сім'я гравця була не в захваті від переїзду в цю країну. У Фламенго півзахисник возз'єднався з Філіпе Луїсом, з яким провів чотири сезони в Атлетіко.
Емерсон має досвід виступів за Барселону, Тоттенхем і Мілан.
Сауль взяв собі 8-й ігровий номер, а Емерсон – 22-й. Обох гравців у Фламенго "заманив" екс-директор Шахтаря Жозе Боту. Директором скаутського відділу бразильського клубу є Андрій Федченков, він – помічник Боту.