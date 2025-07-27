Фламенго на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох зіркових новачків – Сауля Ньїгеса та Емерсона Рояла. Обидва гравці поставили підпис під угодою до грудня 2028 року.

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Сауль погодив контракт з Трабзонспором, але в останній момент відмовився від переїзду до Туреччини. Сім'я гравця була не в захваті від переїзду в цю країну. У Фламенго півзахисник возз'єднався з Філіпе Луїсом, з яким провів чотири сезони в Атлетіко.

Емерсон має досвід виступів за Барселону, Тоттенхем і Мілан.

Сауль взяв собі 8-й ігровий номер, а Емерсон – 22-й. Обох гравців у Фламенго "заманив" екс-директор Шахтаря Жозе Боту. Директором скаутського відділу бразильського клубу є Андрій Федченков, він – помічник Боту.