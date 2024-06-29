"Чого не вистачило, щоб вийти Україні з групи? Мабуть, першої гри. Був провальний перший матч, а на таких турнірах, як бачите, різниця м'ячів вирішує дуже багато.

Сабо розніс "найсильнішу" збірну України за виліт з Євро-2024, принизивши досягнення Довбика у Ла Лізі

Гра проти Бельгії мені дуже сподобалася. У бельгійців зірковий багатомільйонний напад, хлопці чудово грали, мали моменти, на жаль, не забили, але показали рівень. Результат не дуже, та сама гра мене потішила", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла Румунії (0:3), здолала Словаччину (2:1) і розійшлась миром з Бельгією (0:0). У підсумку всі чотири команди набрали однакову кількість очок (по чотири), однак у "синьо-жовтих" виявилась найгірша різниця забитих і пропущених голів і вона посіла останню сходинку у квартеті.

"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"