Хавбек на правах вільного агента приєднався до Пелотаса, який виступає у бразильській Серії D.

Брюгге відправив екс-форварда Зорі у Бундеслігу – суперник Динамо продовжує позбуватись гравців

З 2017 по 2019 роки Сілас виступав у Зорі. Легіонер був одним з лідерів луганської команди – 60 матчів, 6 голів та 4 асисти. Після цього була оренда в Хапоелі Кір'ят-Шмона і завершення контракту із Зорею. Половину поточного сезону 24-річний гравець провів у мінському Динамо – всього два матчі і жодної результативної дії.

Додамо, що Пелотас завершив кампанію на п'ятій сходинці своєї групи і втратив усі шанси на підвищення.

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