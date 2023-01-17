Днями вірменин знявся для клубного каналу "нерадзуррі" і мав розповісти про своє походження. Екс-зірка Шахтаря намалював картку батьківщини з Нагірним Карабахом у складі.

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Такий вчинок неабияк розгнівав азербайджанців, які вважають ці території своїми. Асоціація футбольних федерацій Азербайджану (АФФА) має намір подати скаргу на Мхітаряна в УЄФА та Італійську федерацію футболу, інформує NAM. Азербайджанський гранд Карабах також засудив провокативний малюнок Мхітаряна.

Додамо, що хавбек Інтера ніколи не приховував своєї позиції щодо питання Нагірного Карабаху. У 2019 році він навіть не полетів з Арсеналом на фінал Ліги Європи, оскільки матч приймала столиця Азербайджану – Баку.

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