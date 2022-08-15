Екс-легіонери Динамо і Шахтаря запалюють в Бразилії – Де Пена відзначився красивим голом, Вітао оформив "сухий" матч
Інтернасьйонал притягує увагу українських вболівальників завдяки великій кількості колишніх представників УПЛ.
Чемпіонат Бразилії, 22 тур
Інтернасьйонал – Флуміненсе – 3:0
Голи: Бустос, 36, Алемау, 72, Де Пена, 90+3
Найбільш "український" клуб Бразилії приймав прямого конкурента у боротьбі за зону Копа Лібертадорес – Флуміненсе. У основі господарів вийшли Де Пена і Вітао, а Тайсон з Аланом Патріком залишилися на лаві запасних.
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Інтернасьйонал відвантажив супернику 3 голи без відповіді. Де Пена довершував побиття у компенсований час. Екс-динамівець самотужки перехопив м'яч і фірмовим ударом лівою поцілив точно під стійку – 3:0. Вітао також відіграв весь матч, Патрік вийшов на останні 5 хвилин, а Тайсон так і не отримав ігрового часу.
Перемога дозволила Інтернасьйоналу повернутися на шосту сходинку, яка означає кваліфікацію Копа Лібертадорес.
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