"Я приїхав у Зорю за порадою свого агента – він мав зв'язки у клубі. Коли я вперше побачив Луганськ, то просто закохався. Це було красиве місто, все зелене, і там жили чудові люди.

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Я грав у багатьох містах України і можу сказати, що вся країна була просто прекрасна. Моя донька народилася, коли я був на зборах у Криму. Я назвав її Одесою на честь України – їй вже 14 років", – розповів Джихані у інтервʼю Tribuna.

Паріт Джихані приєднався до Зорі у 2008 році та одразу заявив про себе. Вже у дебютному поєдинку проти Металіста він з’явився на полі, а за підсумками першого сезону став найкращим бомбардиром луганського клубу.

Албанський нападник відзначився 10 голами у 25 матчах, завдяки чому розділив п’яту сходинку в бомбардирській гонці чемпіонату України з Артемом Мілевським та Сергієм Кузнєцовим.

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