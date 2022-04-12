Діла у матчі чергового туру впевнено розгромила тбіліський Локомотив із рахунком 3:0. Допомогли автогол Попхадзе, а також влучні удари Гагнідзе й Гонсалвеша. М'яч останнього був просто феноменальним.

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Захисник Локомотива виграв боротьбу у штрафному й вибив м'яча, його підібрав Вагнер й легко перекинув візаві. А далі 25-річний бразилець шведою закинув сферу у дальній кут. Це був останній гол у зустрічі.

| Vagner Gonçalves with an absolutely ridiculous goal for Dila Gori yesterday! ️



Hands down the prime candidate for the goal of the season pic.twitter.com/xqYiaKVFZk — Georgian Footy (@GeorgianFooty) April 12, 2022

Нагадаємо, Гонсалвеш перебрався до команди українського тренера Андрія Демченка 18 березня на правах вільного агента з СК Дніпро-1. Бразилець вже встиг провести 4 матчі, у яких відзначився загалом двома голами. Першу частину сезону форвард провів у Кривбасі в оренді (9 поєдинків, 2 м'ячі).

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