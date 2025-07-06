"Знаєте, у США ти просто гуляєш вулицею, кажеш, що ти з Ізраїлю і всі тобі посміхаються, усі привітні. В Європі я двічі подумаю перед тим, як сказати звідки я. Хоча наразі я це відчув на собі лише в інтернеті.

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Загалом Твенте мене запевнив, що у разі будь-яких проблем я можу до них звернутись – клуб мене підтримає та захистить", – наводить слова Лемкіна Twente Inside.

Нагадаємо, у 2023 році Став Лемкін перейшов до Шахтаря з Хапоеля Тель-Авів за 850 тисяч євро. Всього ізраїльський захисник провів 5 матчів у складі "гірників". Нещодавно гравець перебрався до нідерландського Твенте, сума трансферу склала 1,5 мільйона євро.

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