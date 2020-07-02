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Екс-легіонер Карпат став трансферною ціллю італійського клубу – там вже грає кривдник України

2 липня 15:37 - Читать на русском
Екс-легіонер Карпат став трансферною ціллю італійського клубу – там вже грає кривдник України
Тім Халль / фото: Карпати

Колишній захисник львівських Карпат Тім Халль планує продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Люксембуржець, який в кінці травня покинув Карпати у статусі вільного агента, веде переговори про перехід в італійську Реджину, повідомляє сайт Альфредо Педулли.

Кривдник України на Євро-2012 підписав трирічний контракт з клубом Серії С

За інформацією видання, для успішного завершення угоди щодо переходу Халля не вистачає лише дрібниць. 23-й захисник може стати ще одним новачком "амарантових" після підписання Жеремі Менеза. Нагадаємо, саме француз відкрив рахунок у матчі проти збірної України (2:0) на Євро-2012 у Донецьку.

Відзначимо, що Реджина за підсумками сезону в Серії С, який не був завершений через пандемію коронавірусу, завоювала путівку у другий за рангом дивізіон чемпіонату Італії – Серію В.

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Італія Тім Тім Халль Реджина Реджина
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