Екс-легіонер Карпат став трансферною ціллю італійського клубу – там вже грає кривдник України

Колишній захисник львівських Карпат Тім Халль планує продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Люксембуржець, який в кінці травня покинув Карпати у статусі вільного агента, веде переговори про перехід в італійську Реджину, повідомляє сайт Альфредо Педулли.

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За інформацією видання, для успішного завершення угоди щодо переходу Халля не вистачає лише дрібниць. 23-й захисник може стати ще одним новачком "амарантових" після підписання Жеремі Менеза. Нагадаємо, саме француз відкрив рахунок у матчі проти збірної України (2:0) на Євро-2012 у Донецьку.

Відзначимо, що Реджина за підсумками сезону в Серії С, який не був завершений через пандемію коронавірусу, завоювала путівку у другий за рангом дивізіон чемпіонату Італії – Серію В.

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