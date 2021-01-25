"Хуанде Рамос був хорошим тренером, але дуже багато часу нас тренував його помічник Муніс, який переважно перебував із нами. Маркевич же дуже багато спілкувався з нами, на тренуваннях, на матчах, і більше приділяв часу команді.

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Я вважаю, що було цікавіше з Маркевичем. Дніпро і так був дуже дружнім колективом, але коли Маркевич прийшов у команду, йому вдалося ще більше нас об’єднати. Усі жартували після тренувань, були спільні вечері. Завдячуючи йому, ми дійшли до фіналу єврокубка", – цитує Матеуса FootballHub.

Нагадаємо, Матеус перебрався у Дніпро взимку 2011 року із португальської Браги. Бразилець захищав кольори українського клубу до літа 2016. За цей час встиг зіграти за клуб 154 матчі, яких забив 48 голів та віддав 30 асистів. Відзначимо, що Матеус був у складі того Дніпра, який доходив до фіналу Ліги Європи 2015 року.

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