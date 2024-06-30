Півзахисник азербайджанського Араз-Нахчиван Абдул Мохаммед Кадірі, який свого часу пограв за Динамо, шукатиме новий клуб цього літа.

Араз-Нахчиван повідомив, що клуб попрощається одразу з 13-ма гравцями, серед яких і Мохаммед Кадірі.

Лідер Динамо дав згоду на трансфер після Євро-2024 – він покликаний замінити важливого гравця

Із екс-динамівцем не продовжили контракт, тож з 30 червня він стане вільним агентом. У складі Араз-Нахчивана Кадірі зіграв у 35 матчах, в яких відзначився 4 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, Кадірі перейшов у Динамо влітку 2019 року, провівши лише 18 офіційних матчів за першу команду. Він тричі вирушав в оренди – в російську Тулу, одеський Чорноморець та угорський Гонвед. У березні 2023 року покинув киян і 5 місяців залишався без футболу.

Довбик покидає Жирону, Зінченко має шанс у Серії А, Ваната і Бражка треба продавати: інтерв'ю агента з Чемпіоншипу