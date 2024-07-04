Ганський хавбек Абдул Мохаммед Кадірі продовжить кар'єру в чемпіонаті Індії, повідомляє журналіст Маркус Мергулхао у своєму Твіттері.

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28-річний півзахисник домовився з клубом Мохаммедан і підписав контракт терміном на 2 роки. Цікаво, що тренером команди нині є росіянин Андрій Чернишов.

Нагадаємо, Кадірі перейшов у Динамо влітку 2019 року, провівши лише 18 офіційних матчів за першу команду. Він тричі вирушав в оренди – в російську Тулу, одеський Чорноморець та угорський Гонвед.

У березні 2023 року покинув киян і 5 місяців залишався без футболу. В липні 2023-го його підібрав азербайджанський Араз-Нахчиван, який він покинув 30 червня. Transfermarkt оцінює Кадірі у 350 тисяч євро.

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