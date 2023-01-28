Екс-легіонер Динамо тріумфував проти зіркового десанту з Європи – божевільна перестрілка за Суперкубок Бразилії
Дуду разом з Палмейрасом святкував перемогу в епічному поєдинку проти Фламенго. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".
Суперкубок Бразилії 2023.
Палмейрас – Фламенго – 4:3
Голи: Вейга, 38, 58, (пен.), Меніно, 45+4 (пен.), 74 – Барбоза, 26, (пен.), 51, Педру, 61
Поєдинок за Суперкубок Бразилії почався з вшанування пам'яті Пеле – Король футболу пішов з життя 29 грудня 2022 році у віці 82 роки. Гра вдалась на славу – команди на двох настріляли 7 голів. У складі Палмейраса вийшов відомий українським вболівальникам за виступами в Динамо Дуду, а у Фламенго зіграли такі зірки як Давід Луїз, Габріел Барбоза, Евертон Рібейро та Артуро Відаль.
Рахунок на 26 хвилині відкрив Габігол, реалізувавши пенальті, після чого отримав жовту картку за святкування перед трибунами суперника. Вейга до перерви рахунок зрівняв, а Дуду взяв участь у взятті воріт. Саме екс-вінгер Динамо на лівому краю штрафного хитнув захисника та пробив у дальній кут, але захисник стояв на шляху м'яча. Сфера відскочила до Вейги, який без проблем забив.
Меніно перед перервою вивів "зелених" вперед, пробивши потужно в ближню дев'ятку. По перерві команди обмінялись голами Барбози та Вейги з пенальті, а на гол Педру результативно відповів Меніно, поставивши крапку в зустрічі. 4:3 – Палмейрас став новим володарем Суперкубка Бразилії.
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