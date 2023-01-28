Дуду разом з Палмейрасом святкував перемогу в епічному поєдинку проти Фламенго. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Суперкубок Бразилії 2023.

Палмейрас – Фламенго – 4:3

Голи: Вейга, 38, 58, (пен.), Меніно, 45+4 (пен.), 74 – Барбоза, 26, (пен.), 51, Педру, 61

Поєдинок за Суперкубок Бразилії почався з вшанування пам'яті Пеле – Король футболу пішов з життя 29 грудня 2022 році у віці 82 роки. Гра вдалась на славу – команди на двох настріляли 7 голів. У складі Палмейраса вийшов відомий українським вболівальникам за виступами в Динамо Дуду, а у Фламенго зіграли такі зірки як Давід Луїз, Габріел Барбоза, Евертон Рібейро та Артуро Відаль.

Brazil honoring Pele before Flamengo vs Palmeiras pic.twitter.com/v3PDstsZCk — Chris Rodgers ? (@rodgeau) January 28, 2023

Рахунок на 26 хвилині відкрив Габігол, реалізувавши пенальті, після чого отримав жовту картку за святкування перед трибунами суперника. Вейга до перерви рахунок зрівняв, а Дуду взяв участь у взятті воріт. Саме екс-вінгер Динамо на лівому краю штрафного хитнув захисника та пробив у дальній кут, але захисник стояв на шляху м'яча. Сфера відскочила до Вейги, який без проблем забив.

Меніно перед перервою вивів "зелених" вперед, пробивши потужно в ближню дев'ятку. По перерві команди обмінялись голами Барбози та Вейги з пенальті, а на гол Педру результативно відповів Меніно, поставивши крапку в зустрічі. 4:3 – Палмейрас став новим володарем Суперкубка Бразилії.

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