Пресслужба клубу повідомила про розірвання контракту з 33-річним футболістом. Дуду перейшов до Крузейро лише в січні цього року, підписавши угоду на три роки.

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За інформацією Globo, у гравця не склалися стосунки з наставником команди Леонардо Жардімом. Ситуація стала критичною після того, як Дуду публічно висловив своє невдоволення тим, що не вийшов у стартовому складі на матч Кубка Південної Америки проти Палестіно. У відповідь португальський фахівець не залучив його до поєдинку проти Васко да Гама, що призвело до розірвання контракту. Всього цього сезону бразилець провів 17 матчів за Крузейро та забив 2 голи.

Нагадаємо, Дуду є вихованцем "лисиць", у 2011 році він перейшов до київського Динамо з Крузейро за 5 мільйонів євро. Втім, у складі киян вінгер закріпитися не зумів та виступав переважно за дубль команди. Всього бразилець зіграв 32 матчі за "біло-синіх", у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. У 2015 році футболіст був проданий до Палмейраса за 3 мільйони євро.

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