Суд зобов’язав нігерійця виплатити матері дітей, Яні Волощенко, аліменти на загальну суму 172 107,53 долара, повідомляє Sport-express.ua.

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Крім того, футболіст має компенсувати пеню за прострочення платежів у розмірі ще 172 107,53 долара за період із січня 2020 по липень 2023 року, а також сплатити судовий збір – 13 420 гривень. Відзначається, що футболіст не мешкає в Україні, через що мати дітей планує застосувати додаткові юридичні механізми для стягнення коштів.

"Я дуже тривалий час хотіла все вирішити мирним шляхом. Мої дописи у соцмережах були спрямовані на те, щоб ми з Брауном поспілкувалися, як нормальні люди, і закрили всі питання. Але у нього не було бажання спілкуватися. За весь цей час він мені написав лише три повідомлення – що йому "байдуже на контракти" і "до побачення". Суд вивчив всі факти та ухвалив правильне рішення.

Я вважаю, що Браун – брехун, боягуз і злочинець. Якби там не було, але порушувати права дітей ніхто не має права, тим більше під час війни. Весь світ сьогодні допомагає Україні, а Браун у цей час кинув власних дітей. Це мене дуже сильно зачепило морально. Якби він був винен мені, то нехай іде лісом, я й сама можу заробити, але ніхто не має права порушувати права дітей. При цьому опускатися і відверто брехати. Я хочу справедливості. Це мій головний меседж", – сказала Волощенко у коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, Ідейє виступав за Динамо з 2011 по 2014 роки і в 74 матчах забив 34 голи.

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