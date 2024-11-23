Екс-легіонер Динамо програв суд матері своїх дітей – відома сума заборгованості
Екс-гравець Динамо Браун Ідейє програв справу, де розглядалося питання про виплату аліментів на двох його неповнолітніх дітей.
Суд зобов’язав нігерійця виплатити матері дітей, Яні Волощенко, аліменти на загальну суму 172 107,53 долара, повідомляє Sport-express.ua.
"Йо*аний терорист": дівчина форварда Динамо зізналась, чому приховувала стосунки з зірковим легіонером
Крім того, футболіст має компенсувати пеню за прострочення платежів у розмірі ще 172 107,53 долара за період із січня 2020 по липень 2023 року, а також сплатити судовий збір – 13 420 гривень. Відзначається, що футболіст не мешкає в Україні, через що мати дітей планує застосувати додаткові юридичні механізми для стягнення коштів.
"Я дуже тривалий час хотіла все вирішити мирним шляхом. Мої дописи у соцмережах були спрямовані на те, щоб ми з Брауном поспілкувалися, як нормальні люди, і закрили всі питання. Але у нього не було бажання спілкуватися. За весь цей час він мені написав лише три повідомлення – що йому "байдуже на контракти" і "до побачення". Суд вивчив всі факти та ухвалив правильне рішення.
Я вважаю, що Браун – брехун, боягуз і злочинець. Якби там не було, але порушувати права дітей ніхто не має права, тим більше під час війни. Весь світ сьогодні допомагає Україні, а Браун у цей час кинув власних дітей. Це мене дуже сильно зачепило морально. Якби він був винен мені, то нехай іде лісом, я й сама можу заробити, але ніхто не має права порушувати права дітей. При цьому опускатися і відверто брехати. Я хочу справедливості. Це мій головний меседж", – сказала Волощенко у коментарі Sport-express.ua.
Нагадаємо, Ідейє виступав за Динамо з 2011 по 2014 роки і в 74 матчах забив 34 голи.