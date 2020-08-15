Екс-легіонер Динамо повинен замінити Кайоде у турецькому клубі

Газішехір хоче підписати нового нападника, який не чужий для українських вболівальників.

Турецький клуб узгодив перехід Андре з Греміо, повідомляє Аjansspor. 29-річний форвард розірвав контракт з "триколірними" і отримав статус вільного агента.

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Газішехіру довелося шукати нового нападника, оскільки викупити Кайоде у Шахтаря не вдасться. Нігерієць провів вдалий сезон (10 голів та 7 асистів у 29 матчах) і зацікавив більш статусні клуби з Туреччини, які готові заплатити "гірникам".

Нагадаємо, Андре з 2010 по 2012 роки належав київському Динамо, однак не зміг проявити себе в Україні – жодного гола в 9 матчах.

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