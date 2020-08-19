Екс-легіонер Динамо повернувся в Європу заради "футбольного карлика"

Для Алмейди Хіберніанс став лише другим клубом у Європі після Динамо. Окрім того, бразилець виступав за низку команд на батьківщині. Деталі контракту Леандро з мальтійцями не повідомляються.

Кравець за крок від повернення в Динамо

До слова, Хіберніанс фінішував третім у минулому сезоні чемпіонату Мальти, який завершився достроково через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Леандро перейшов у Динамо з Атлетіко Мінейро в липні 2009 року за 4,5 млн євро. У київському клубі він пробув до січня 2013 року і за 1 млн євро повернувся на батьківщину у Корітібу. З "біло-синіми" бразилець тричі ставав віце-чемпіоном України та одного разу фіналістом Кубка країни.

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