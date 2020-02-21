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ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Екс-легіонер Динамо повернувся в рідний клуб

21 лютого 22:51 657 Читать на русском
Екс-легіонер Динамо повернувся в рідний клуб
Лука Лочошвілі / Сайт Динамо

Грузинський захисник Лука Лочошвілі продовжить кар'єру на батьківщині.

Динамо Тбілісі на своєму офіційному сайті оголосило про підписання центрбека.

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Місяць тому Лочошвілі розірвав контракт з киїським Динамо і отримав статус вільного агента. Молодий захисник виховувався саме в столиці Грузії, після чого приєднався до "біло-синіх" у серпні 2017 року. З того часу він не провів жодного матчу за основу киян і двічі був відправлений в оренду. У 2018-му його віддали в рідне Динамо (21 матч), а сезон 2019/20 оборонець починав за Жиліну. Справи Лочошвілі у Словаччині склалися не надто добре – всього два матчі за пів року.

Нагадаємо, саме Динамо Тбілісі здобуло "золото" чемпіонату Грузії 2019 року (тамтешня першість проводиться за схемо весна – осінь).

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