Екс-легіонер Динамо повернувся в рідний клуб

Грузинський захисник Лука Лочошвілі продовжить кар'єру на батьківщині.

Динамо Тбілісі на своєму офіційному сайті оголосило про підписання центрбека.

Чорноморець підсилився відразу трьома новачками – серед них вихованці Динамо і Шахтаря

Місяць тому Лочошвілі розірвав контракт з киїським Динамо і отримав статус вільного агента. Молодий захисник виховувався саме в столиці Грузії, після чого приєднався до "біло-синіх" у серпні 2017 року. З того часу він не провів жодного матчу за основу киян і двічі був відправлений в оренду. У 2018-му його віддали в рідне Динамо (21 матч), а сезон 2019/20 оборонець починав за Жиліну. Справи Лочошвілі у Словаччині склалися не надто добре – всього два матчі за пів року.

Нагадаємо, саме Динамо Тбілісі здобуло "золото" чемпіонату Грузії 2019 року (тамтешня першість проводиться за схемо весна – осінь).

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна