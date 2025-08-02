Вайле у третьому турі чемпіонату Данії здобув перемогу у матчі з Оденсе з рахунком 4:0. Мікель Дуелунд посприяв такому результату своєї команди.

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Півзахисник оформив два голи у матчі. Після гри Міккела Дуелунда визнали найкращим гравцем зустрічі. До слова, завдяки перемозі Вайле посів четверту сходинку, набравши чотири бали в трьох турах.

Дуелунд у 2018 році приєднався до Динамо. За київський клуб він зіграв у 26 матчах у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Остаточно Динамо він покинув у 2024. З "біло-синіми" данець здобував титул чемпіона України, а також двічі вигравав Кубок України.