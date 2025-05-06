Атлетіко Мінейро офіційно підписав хавбека Дуду, повідомляє прес-служба клубу. Нападник уклав контракт, який буде чинний до грудня 2027 року.

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Нагадаємо, що нещодавно Дуду припинив співпрацю з Крузейро через конфлікт з наставником Леонардо Жардімом. Спір виник після того, як гравець висловив незадоволення тим, що не потрапив до стартового складу на матч Кубка Південної Америки проти Палестіно. У відповідь Жардім не включив його до складу на гру з Васко да Гама, що призвело до розірвання контракту.

До слова, Дуду є вихованцем "лисиць", у 2011 році він перейшов до київського Динамо з Крузейро за 5 мільйонів євро. Втім, у складі киян вінгер закріпитися не зумів та виступав переважно за дубль команди. Всього бразилець зіграв 32 матчі за "біло-синіх", у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі. У 2015 році футболіст був проданий до Палмейраса за 3 мільйони євро.

O Dudu é Galo Doido! ?



E o mundo é diferente da lagoa pra cá… #VemSerFeliz pic.twitter.com/3Mogt3kTla — Atlético (@Atletico) May 6, 2025

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