Екс-конкурент Ярмоленка Бруун Ларсен продовжить кар'єру в Хоффенхаймі

Півзахисник Якоб Бруун Ларсен офіційно став гравцем Хоффенхайма.

Якоб Бруун Ларсен покинув дортмундську Борусію та приєднався до Хоффенхайма, повідомляє офіційний твіттер нового клубу данця.

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Умови контракту поки невідомі, проте, за даними Transfermarkt, перехід Ларсена обійшовся Хоффенхайму в 9 млн євро.

Нагадаємо, що Бруун Ларсен виступав за Борусію Д з 2015 року та був конкурентом Андрія Ярмоленка в складі "жовто-чорних".

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