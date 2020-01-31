Екс-конкурент Ярмоленка Бруун Ларсен продовжить кар'єру в Хоффенхаймі

Півзахисник Якоб Бруун Ларсен офіційно став гравцем Хоффенхайма.
Якоб Бруун Ларсен покинув дортмундську Борусію та приєднався до Хоффенхайма, повідомляє офіційний твіттер нового клубу данця.
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Умови контракту поки невідомі, проте, за даними Transfermarkt, перехід Ларсена обійшовся Хоффенхайму в 9 млн євро.
Нагадаємо, що Бруун Ларсен виступав за Борусію Д з 2015 року та був конкурентом Андрія Ярмоленка в складі "жовто-чорних".
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