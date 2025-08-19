Александер Сьорлот обурений своїм становищем в Атлетіко, оскільки вважає, що Дієго Сімеоне робитиме ставку на Джакомо Распадорі, який влітку приєднався до команди з Наполі, та Антуана Грізманна.

Як повідомляє Objetivo.atletico з посиланням на Хосе Фернандеса, норвезький форвард не хоче ще один рік просидіти в запасі. Він вимагає, щоб клуб виставив його на трансфер. Атлетіко проситиме за Сьорлота близько 35 мільйонів євро.

"Матрацникам" спочатку потрібно знайти заміну норвежцю. Найімовірнішим варіантом для Дієго Сімеоне є Душан Влаховіч.

Сьорлот приєднався до Атлетіко влітку 2024 року. Загалом форвард відіграв за "матрацників" у 54 матчах, в яких забив 24 голи та віддав два асисти.

Александер у сезоні 2023/24 конкурував з Артемом Довбиком за звання найкращого бомбардира Ла Ліги. У підсумку нагорода дісталася українцю.

