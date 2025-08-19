Екс-конкурент Довбика влаштував скандал в Атлетіко і вимагає трансферу через образу на Сімеоне
Форварда Атлетіко Александер Сьорлот незадоволений становищем в клубі.
Александер Сьорлот обурений своїм становищем в Атлетіко, оскільки вважає, що Дієго Сімеоне робитиме ставку на Джакомо Распадорі, який влітку приєднався до команди з Наполі, та Антуана Грізманна.
Як повідомляє Objetivo.atletico з посиланням на Хосе Фернандеса, норвезький форвард не хоче ще один рік просидіти в запасі. Він вимагає, щоб клуб виставив його на трансфер. Атлетіко проситиме за Сьорлота близько 35 мільйонів євро.
"Матрацникам" спочатку потрібно знайти заміну норвежцю. Найімовірнішим варіантом для Дієго Сімеоне є Душан Влаховіч.
Сьорлот приєднався до Атлетіко влітку 2024 року. Загалом форвард відіграв за "матрацників" у 54 матчах, в яких забив 24 голи та віддав два асисти.
Александер у сезоні 2023/24 конкурував з Артемом Довбиком за звання найкращого бомбардира Ла Ліги. У підсумку нагорода дісталася українцю.
