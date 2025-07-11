Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Крістіана Кофане. 18 річний форвард підписав контракт з німецьким клубом до 2029 року.

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Кофане виступав з січня 2025 року за Альбасете. В сезоні 2024/25 камерунець став відкриттям Сегунди, забивши вісім голів у 20 матчах. Як повідомляє AS, Альбасете отримав за форварда п'ять мільйонів євро.

Трансфер Крістіана – найдорожчий продаж в історії іспанського клубу. Досі рекорд належав Пабло Ібаньєсу, який перейшов в Атлетіко у 2004 році за 3 млн євро.

До слова, за Альбасете виступав Роман Зозуля з 2017 по 2021 роки.

Нагадаємо, що Байєр у сезоні 2024/25 не зміг захистити титул чемпіона Німеччина, посівши друге місце.