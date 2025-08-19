Ла Ліга 2, 1-й тур

Альмерія – Альбасете – 4:4

Голи: Ембарба, 11, Лопі, 51, Аррібас, 82, Баптістан, 90+10 – Медіна, 1, 59, Пуетрас, 66, Ескріче, 83

Неймовірний матч відбувся у другому дивізіоні Іспанії. Альмерія приймала Альбасете, за який у свій час виступав Роман Зозуля. Матч закінчився з рахунком 4:4, а господарі врятувалися від поразки на 10 доданій хвилині.

Найкрасивіший гол у зустрічі оформив Ембарба, який забив прям потужним ударом з 40 метрів. Голкіпер нічого не міг вдіяти. Альмерія по ходу матчу чотири рази відігравалася після пропущених м'ячів.

До слова, за Альбасете виступає Хесус Вальєхо. Захисник грав у складі Реала, з яким двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів.

