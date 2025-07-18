За інформацією GOAL, Вес Хем активно розглядає варіант трансферу Джека Гріліша, однак перемовини ускладнює його надвисока зарплата – близько 355 тисяч євро.

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"Молотобійці" не можуть дозволити собі такі умови через внутрішню фінансову політику, тому перехід можливий лише за умови суттєвого зниження апетитів зірки.

У сезоні 2024/25 півзахисник провів 32 матчі у всіх турнірах, але лише 7 разів вийшов у стартовому складі АПЛ. У 2025 році – лише один вихід із перших хвилин у Прем'єр-лізі.

До цього Грілішем цікавився Тоттенхем, але їхній інтерес згас. Евертон готовий розглядати лише оренду. Також футболіста пов'язують із потенційними переїздами за кордон – зокрема, його хочуть бачити Баварія та Наполі.

Сам Гріліш налаштований змінити клуб уже цього літа. З приходом Томаса Тухеля на пост головного тренера збірної Англії він розуміє – без регулярної ігрової практики шансів потрапити на ЧС-2026 у нього не буде.

Нагадаємо, що в складі Вест Хема з 2018 по 2022 рік виступав українець Андрій Ярмоленко.

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