Вест Хем визначився з новим головним тренером після відставки Грема Поттера. Як повідомляє Givemesport, клуб погодив умови контракту з Нуну Ешпіріту Санту, і вже найближчим часом португалець має розпочати роботу з лондонським клубом. Очікується, що він проведе перше тренування з командою вже сьогодні та керуватиме Вест Хемом у виїзному матчі проти Евертона Віталія Миколенка.

Нагадаємо, Поттера звільнили лише після п’яти турів АПЛ – поразка 1:2 від Крістал Пелас стала останньою краплею власників клубу. Його команда набрала лише шість перемог у 25 іграх під керівництвом англійця, і зараз Вест Хем перебуває на 19-му місці в таблиці.

Пошуки нового наставника велися оперативно. Віце-президентка клубу Карен Брейді особисто вела переговори з Нуну Ешпіріту Санту, який менше ніж три тижні тому втратив роботу в Ноттінгем Форест. Там він був звільнений після лише трьох матчів сезону, попри новий трирічний контракт, підписаний влітку. Водночас минулого сезону спеціаліст вивів Ноттінгем Форест на сьоме місце і подарував клубу єврокубки вперше за 30 років.

