Вест Хем уклав угоду з досвідченим нападником Каллумом Вілсоном, який приєднається до клубу на правах вільного агента після завершення контракту з Ньюкаслом.

Легендарний форвард попрощався з клубом АПЛ – він провів у ньому п'ять років

Як повідомляє The Athletic, 33-річний форвард вже пройшов медогляд і підпише контракт на один рік з лондонцями. Угода є сильно залежною від бонусів і досягнень гравця.

Вілсон покинув Ньюкасл після того, як клуб вирішив не активувати опцію автоматичного продовження контракту. Сторони вели переговори щодо нової угоди, однак не змогли досягти компромісу.

Форвард приєднався до Ньюкасла влітку 2020 року з Борнмута, де раніше працював під керівництвом Едді Хау. За чотири сезони він забив 49 м'ячів у 130 матчах. Найрезультативнішим для Каллума став сезон 2022/23, коли він оформив 18 голів у АПЛ, однак останні два роки були зіпсовані травмами – особливо серйозною була проблема зі спиною, через яку він пропустив перші 15 матчів минулого сезону. У підсумку Вілсон зіграв 22 матчі у всіх турнірах, однак забив лише один м'яч – у ворота Бірмінгема в Кубку Англії.

Нагадаємо, що свого часу за Вест Хем виступав українець Андрій Ярмоленко – з 2018 по 2022 рік він провів за клуб 86 матчів.

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