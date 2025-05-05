Екс-клуб Яремчука вперше за 10 років виграв національний Кубок – вони оновили власний рекорд
Брюгге здолав Андерлехт у фіналі Кубка Бельгії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Кубок Бельгії 2024/25, фінал
Брюгге – Андерлехт – 2:1
Голи: Вермант, 40, 61 – Васкес, 90+1
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У напруженому матчі Брюгге здолав Андерлехт у фіналі Кубка Бельгії. "Чорно-сині" двічі зуміли відзначитися, а суперник забив лише у компенсований час.
Брюгге вперше з 2015 року здобув Кубок Бельгії. Трофей вони виграли у 12 раз, оновивши рекорд (9 разів – Кубок здобував Андерлехт, 8 – Стандарт).
За 3 тури до кінця поточного чемпіонату Бельгії Брюгге посідає 2-ге місце з 46 балами, відстаючи від Юніона на одне очко.
До слова, за Брюгге виступав українець Роман Яремчук.