Брюгге здолав Андерлехт у фіналі Кубка Бельгії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Бельгії 2024/25, фінал

Брюгге – Андерлехт – 2:1

Голи: Вермант, 40, 61 – Васкес, 90+1

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У напруженому матчі Брюгге здолав Андерлехт у фіналі Кубка Бельгії. "Чорно-сині" двічі зуміли відзначитися, а суперник забив лише у компенсований час.

Брюгге вперше з 2015 року здобув Кубок Бельгії. Трофей вони виграли у 12 раз, оновивши рекорд (9 разів – Кубок здобував Андерлехт, 8 – Стандарт).

За 3 тури до кінця поточного чемпіонату Бельгії Брюгге посідає 2-ге місце з 46 балами, відстаючи від Юніона на одне очко.

До слова, за Брюгге виступав українець Роман Яремчук.