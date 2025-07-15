Футболісти Миная не вірять, що клуб зможе продовжити існування на професіональному рівні.

Поки ще гравці закарпатського клубу Павло Західний, Даніел Баник, Назарій Воробчак, Іван Матюшенко та Віталій Рожко в коментарі УФ розкрили свої плани щодо продовження кар'єр.

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– Чи на сьогодні ви ще залишаєтеся гравцем Миная? Можливо, до вас є інтерес з боку інших клубів?

Західний: Я переходжу до ЮКСА.

Баник: Контракт в мене завершився, поки що нікуди не оформляв перехід.

Воробчак: Станом на сьогодні я вже не є гравцем Миная. Днями буде офіційно оформлено трансфер до нового клубу.

Матюшенко: На сьогодні я є гравцем Миная, але розглядаю варіанти з переходом до іншого клубу.

Є інтерес з боку представників УПЛ та Першої ліги, але поки жодної конкретики. Все залежить від того, чи нададуть мені статус вільного агента у разі зникнення Миная, чи будуть вимагати компенсацію у випадку подальшого існування клубу.

Рожко: Наразі в мене контракт закінчився, але мої відкріпні документи ще перебувають у Минаї. Так, я маю пропозиції з декількох команд.

– Що вам на сьогодні відомо про ситуацію у Минаї? Чи все ж буде існувати клуб? Можливо, чутно про дату перших зборів після відпустки.

Західний: Миная не буде.

Баник: Поки що нічого не чутно. Ніякої інформації до нас не надходило, і нічого не ясно, коли буде збір.

Воробчак: По ситуації з Минаєм нічого сказати не можу. Дату збору також ще не оголошували, тому поки так.

Матюшенко: На сьогодні ніякої конкретики про подальше існування Миная немає. Чекаємо на інформацію від керівництва клубу.

Рожко: Про ситуацію з Минаєм взагалі нічого не знаю, і яке буде продовження в команди теж нічого не зрозуміло.

Нагадаємо, ще у сезоні 2023/24 Минай виступав в українській Прем'єр-лізі. В минулій кампанії закарпатська команда посіла 12-те місце у групі вибування Першої ліги. Формально Минай має розпочати новий офіційний сезон вже 2 серпня матчем проти Металіста.

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